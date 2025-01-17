Samsun'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: 5 Gözaltı

Samsun'da elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 12 Ocak Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kilidi kırılan bir elektrikli bisiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Polis olayla ilgili yaptığı takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili O.Ş. (46), N.K.(36), K.A.(27), N.B. (34) ve Ç.Ö.'yü (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN