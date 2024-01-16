Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Ev sakinleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Remziye Bayraktar (89), Muzaffer Bayraktar, Aziz Bayraktar, Emriye Bayraktar ve Ayşe Sancak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Remziye Bayraktar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN