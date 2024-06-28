Samsun'da elektrikli araç kazasında yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen elektrikli araç kazasında yaralanan 71 yaşındaki Vezifa F., ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Samsun'da elektrikli araç kazasında yaralanan yaşlı kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Vezifa F., elektrikli araç kazasında yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının beyin kanaması teşhisiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun'daki hastaneye götürdü. - SAMSUN