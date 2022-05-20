Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

SAMSUN Samsun'da ele geçen 19 adet suikast tabancasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. Takibe alınan V.A., İstanbul dönüşü Samsun otogarında yolcu otobüsünden indikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.A.'nin eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilen V.A. ve A.A. bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.