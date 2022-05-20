Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da ele geçen 19 suikast tabancasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun'da ele geçen 19 adet suikast tabancasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da ele geçen 19 adet suikast tabancasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, V.A. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan V.A., İstanbul dönüşü Samsun otogarında yolcu otobüsünden indikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.A.'nin valiz ve çantalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen V.A. ve A.A., bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Suikast, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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