Samsun'da Ekim Ayında 7 Trafik Kazası Kurbanı

Güncelleme:
Samsun'da ekim ayında meydana gelen bin 215 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 733 kişi yaralandı. Emniyet verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması kazalara yol açtı.

Samsun'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 215 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 733 kişi yaralandı. 2025 yılının 11 aylık döneminde ise 41 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, ekim ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ekim ayında 491'i ölümlü-yaralanmalı ve 637'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 128 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 87 trafik kazasında 1 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. 11 aylık dönemde polis bölgesinde 33 kişi, jandarma bölgesinde 8 kişi hayatını kaybetti.

2025 yılı ekim ayında Türkiye genelinde ise 61 bin 292 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 282 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

