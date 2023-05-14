Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

SAMSUN - Samsun'da eğlence yerine dışarıdan silahlı saldırı düzenleyerek 2'si müşteri 2'si işyeri çalışanı 1'i ağır 4 kişiyi yaralayıp kaçan saldırgan, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir eğlence yerinde önceki gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticareti taksi ile işyerinin önüne gelen saldırgan tabancayla içeri doğru silahlı saldırı düzenleyip taksi ile kaçtı. Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kafasından vurulan E.S.K.'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.Y.'yi Samsun'un Kavak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan A.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.