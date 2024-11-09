Samsun'da Eğlence Mekanında Tekmeli Yumruklu Kavga
Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Samsun'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Atakum ilçesinde bulunan bir eğlence mekanın çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - SAMSUN