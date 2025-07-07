Samsun'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Samsun'da eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir içkili eğlence mekanı önünde dün akşam meydana geldi. Yaşanan silahlı saldırıda O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu silahlı saldırıyı Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. (29) ve B.İ.'nin (25) gerçekleştirdiği ve 4 ayrı araçla kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çalışmayla E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN