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Samsun'da Eğlence Mekanına Operasyon: Vahim Silahlar Ele Geçirildi

Samsun'da Eğlence Mekanına Operasyon: Vahim Silahlar Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir alkollü eğlence mekanında yapılan operasyonda tavan arasına zulalanmış ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. İş yeri sahibi ve bazı çalışanlar gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından alkollü eğlence mekanına yapılan operasyonda tavan arasına zulalanmış "vahim nitelikte silah"ların ele geçmesiyle ilgili gözaltına alınan işyeri sahibi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda tavan arasına zulalanmış ve çelik kasaya konulmuş 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında işyeri sahibi S.C.D. (27) ile çalışanlar M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. 5 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, tavan arasında çanta içinde zulalanmış otomatik tabancayla ilgili işyeri sahibi S.C.D. "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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