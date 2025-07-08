Samsun'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Çatışma: 4 Tutuklama

Samsun'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Çatışma: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada iki kişi bacaklarından yaralanırken, olaya karışan 4 kişi tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin bacağından yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, önceki akşam Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir içkili eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki silahlı çatışmada O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı, silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı

Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.