Samsun'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Samsun'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanı önünde gerçekleşen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin bacağından yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir içkili eğlence mekanı önünde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki silahlı çatışmada O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı, silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu silahlı saldırıyı Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. (29) ve B.İ.'nin (25) gerçekleştirdiği ve 4 ayrı araçla kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çalışmayla E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi.

Çatışma anı kamerada, zanlılar adliyede

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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