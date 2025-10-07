Haberler

Samsun'da Eğitim Kurumuna Silahlı Saldırı Düzenlendi

Atakum ilçesinde bir eğitim kurumuna yönelik pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yerinde hasar meydana geldi. Saldırgan kısa sürede yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay, 06.10.2025 günü saat 21.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve kapı kısımlarında hasar meydana geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin O.G. (35) olduğu, iş yerinde çalışan eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

Şüpheli O.G. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

