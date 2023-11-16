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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu kullanma, cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından hapis cezası bulunan kişiler gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 11 tabanca ele geçirildi.