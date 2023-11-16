Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu kullanma, cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından hapis cezası bulunan kişiler gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 11 tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, aralarında uyuşturucu kullanma, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda 11 tabancaya el konuldu.
Kaynak: AA / 3. Sayfa