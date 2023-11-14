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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arananlar da bulunuyordu. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 11 tabanca ele geçirildi.