Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arananlar da bulunuyordu. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 11 tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da arasında yer aldığı 41 kişi yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramada 11 tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa