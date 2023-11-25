Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi yakalandı
Samsun'da yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arananlar da bulundu. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah ve kesici aletler ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, bilişim sistemleriyle dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 32 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 49 kesici alet ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.