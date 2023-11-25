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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arananlar da bulundu. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah ve kesici aletler ele geçirdi.