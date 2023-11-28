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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 28 kişi yakalandı

28 Kasım 2023 17:32 Son Güncelleme: 17:34 Abone Ol

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma, terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından hüküm giymiş kişiler de bulunuyor. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda ise silah ve kesici aletler ele geçirdi.