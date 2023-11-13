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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 18 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Operasyonlarda sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlayanlar, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da bulunuyor. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.