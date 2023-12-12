Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yapılan planlı adli çalışma neticesinde, oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayarak, Samsun'da ve farklı illerde ürün almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden örgütlü bir şekilde dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Kütahya illerimizdeki eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında, 11 yıl 8 ay 15 gün ve 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahsın da bulunduğu toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 9,60 gram esrar, 2 adet sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10500 TL para, 26 adet çoğu tuşlu cep telefonu, 7 adet farklı kişilere ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN