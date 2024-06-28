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Samsun'da düzenlenen 'change' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen 'change' operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda aramalarda tabanca, fişek, para ve diğer materyaller ele geçirildi.

Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen "change" operasyonundan adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek; Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Samsun merkezli yapılan operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 TL, dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri, araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 17 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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