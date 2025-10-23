Haberler

Samsun'da Duruşma Sırasında Polisleri Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

Samsun'da daha önce adliyede güvenlik görevlileriyle tartışma yaşayan ve kadın güvenlik görevlisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsine alınan M.D., duruşma sırasında polisleri tehdit ettiği için tutuklandı.

Samsun'da daha önce adliyede güvenlik görevlileriyle tartıştığı ve kadın güvenlik görevlisine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsi verilen şahıs, bu kez duruşma sırasında çıkan arbedede polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yaklaşık 15 gün önce annesiyle birlikte geldiği Samsun Adliyesi'nde, bir yakınlarının gözaltına alınması olayı sırasında güvenlik görevlileriyle tartıştıkları ve arbede çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.D. ve annesi, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. M.D.'nin kadın güvenlik görevlisine şiddet uygulandığı tutanaklara geçmişti.

Bugün Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir bıçakla yaralama davasında yakını yargılanan M.D., tanık olarak duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi. Duruşma sırasında M.D.'nin de bulunduğu taraflar arasında tartışma çıktı. Polis, olaya karışanları salondan dışarı çıkarmak isteyince arbede yaşandı.

M.D., polisler tarafından adliye koridorundan uzaklaştırılmak istenirken polisleri tehdit edip görevlerini engellediği iddiasıyla arkadaşı F.U. ile birlikte gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi'ne götürülen M.D. ve F.U., sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
