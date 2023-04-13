Samsun'da duruşma çıkışı adliye önünde kavga: 1 yaralı

Samsun Adliyesinde görülen silahlı yaralama davası çıkışında taraflar arasında yaşanan kavgada 1 kişi kafasına bıçak kabzası ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında silahlı saldırıya uğrayan S.T., karnından ve sol kolundan yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ö.K.K. polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Ö.K.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşması için Samsun Adliyesine gelen Ö.K.K.'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları duruşma sonrası adliye bahçesindeki açık otoparkta saldırıya uğradı. Bıçak kabzası ile kafasına vurularak kanlar içinde kalan Ö.K.K.'nin arkadaşı F.Ö. adlı genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adliye polisi ve adliye güvenlik görevlileri oraya kısa sürede müdahale edip saldırıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN