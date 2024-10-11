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Samsun'da Durdurulan Araçta Silahlar Ele Geçirildi

Samsun'da Durdurulan Araçta Silahlar Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde bekçiler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta silah ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet fişek ve 9 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y. (19) ve M.Ç. (21) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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