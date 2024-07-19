Samsun'da dur ihtarına uymayan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 00.40'ta Engiz Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp yol uygulamasından kaçan D.K(43) isimli erkek şahıs, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Araç sürücüsü D.K.'nın üst aramasında ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olay neticesinde D.K. hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - SAMSUN