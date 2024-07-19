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Samsun'da dur ihtarına uymayan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız bir silah ve fişekler bulundu. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 00.40'ta Engiz Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp yol uygulamasından kaçan D.K(43) isimli erkek şahıs, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Araç sürücüsü D.K.'nın üst aramasında ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olay neticesinde D.K. hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

19 Mayıs Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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