Samsun'da Dünya Motosiklet Günü'nde Güvenli Sürüş Uyarısı

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Samsun'da Dünya Motosiklet Günü etkinlikleri kapsamında, trafik polisleri motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kontrol noktalarında sürücülere kask takmanın önemi ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Samsun'da Dünya Motosiklet Günü'nde polislerden sürücülere "güvenli sürüş" uyarısı

SAMSUN - Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisinde oluşturulan trafik kontrol noktasında özellikle motosiklet sürücüleri durdurularak güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi. Denetim sırasında durdurulan sürücülere, kask takmanın önemi, koruyucu ekipman kullanımı, şerit ihlalleri, araçlarında arasında geçiş ve trafikte görünür olmanın hayati değeri hakkında bilgi verildi. Ekipler, kask takmayan bazı sürücülere uyarılarda bulunurken, kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti. Etkinliğe katılan vatandaşlara broşürler dağıtılırken, motosiklet kazalarının büyük kısmının hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

Trafik polisleri, durdurdukları her sürücüye şu mesajı verdi: "Trafikte kaskım kafamda, kurallar aklımda."

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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