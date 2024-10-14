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Samsun'da Düğünde Tabancayla Ateş Açan 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da Düğünde Tabancayla Ateş Açan 6 Kişi Yakalandı
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Bafra ilçesinde düğün sırasında havaya tabancayla ateş açan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak üzerlerinde silah ve mermi ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düğünde havaya tabancayla ateş açan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince B.K. (16), F.G. (26), E.K. (29), N.A. (22), D.A. (47) ve V.K. (28) isimli şahısların düğünde havaya ateş ettikleri tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet 9 mm tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Şahıslara toplam 49 bin 932 TL idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa samsun Hukuk Bafra

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