Samsun'da düğün salonunda bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan H.K. sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ş. ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN