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Samsun'da düğün salonunda bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

10 Aralık 2023 20:19 Son Güncelleme: 20:21 Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan kavgada bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Soruşturma devam ediyor.