Samsun'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki oturaklara çarpması sonucu Ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Samsun'da kız evinden gelini alıp düğün salonuna giden konvoyda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız evinden gelini alıp fuar içindeki düğün salonuna giden düğün konvoyunda bulunan Turan Ç. idaresindeki 06 DLM 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki oturaklara çarptı ardından yol ortasında ters döndü. Kazada, sürücü Turan Ç. ile araçta bulunan Gülsevim Ç., Sevgi Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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