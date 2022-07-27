Samsun'da düğün konvoyunda 2 araç drift yaptı - Haberler

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Samsun'da düğün konvoyunda 2 araç drift yaptı

Samsun'da düğün konvoyunda 2 araç drift yaptı

Samsun'da bir düğün konvoyunda 2 araç drift atarak trafiği tehlikeye soktu.

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Samsun'da bir düğün konvoyunda 2 araç drift atarak trafiği tehlikeye soktu.

Son günlerde düğün konvoylarında trafiği tehlikeye sokanların sayısı oldukça arttı. Bir düğünde gelin alma merasimi sonrasında benzer görüntüler cep telefonları kameralarına yansıdı. İki sürücü Fiat Tempra ve Tofaş Şahin marka/model araçlarıyla düğün konvoyunun önüne geçerek drift attı.

Yaptıkları tehlikeli gösteri ile hem kendilerini hem de akan trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye sokan sorumsuz driftçiler, diğer sürücülerin tepkisini çektiler. Genellikle kent güvenlik sistemi kameralarının olmadığı yerlerde kazaya davetiye çıkaran driftçiler, yaptıkları tehlikeli hareketlerden sonra yollarına devam ettiler. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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