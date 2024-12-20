Samsun'da Drift Yapan Motosiklet Sürücüsüne 58 Bin Lira Ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 58 bin 187 lira ceza yazıldı.

Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; Gökhan Ö. isimli şahsın 15 Aralık'ta bir akaryakıt istasyonu içerisinde motosiklet ile drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şahsa KTK 67/1-D (drift) 33 bin 233 TL, 36/3-a (ehliyetsiz araç kullanma) 12 bin 977 TL ve araç sahibi Muhammet Y.'ye de 36/3-a (ehliyetsiz araç kullandırma) 12 bin 977 TL olmak üzere her iki şahsa toplamda 58 bin 187 TL cezai işlem uygulandı. - SAMSUN