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Samsun'da drift yapan motosiklet sürücülerine yüksek para cezası

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Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine toplamda 65 bin 254 lira para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyadan tespit edilen sürücülere cezalar yazıldı ve bazıları trafikten men edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince sosyal medyadan drift yaptığı görüntüleri tespit edilen 55 AJK 314 plakalı motosiklet sürücüsü A.C.'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira olmak üzere toplamda 28 bin 582 lira yazıldı. Sürücü 2 ay da trafikten men edildi.

Yaptığı drifti Instagram sayfasında paylaştığı tespit edilen 55 AGS 826 plakalı motosiklet sürücüsü O.Ç.'ye 20 bin 342 lira ceza yazıldı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Aynı araç ile manevra yapan ehliyeti olmadığı tespit edilen M.E.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası, araç sahibine de araç kullanmaktan 8 bin 190 lira ceza uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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