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Samsun'da dönerci dükkanında işyeri sahibini yaralayan müşteri tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dönerci dükkanında çıkan kavgada müşteri, işyeri sahibini döner bıçağı ile yaraladı. Müşteri tutuklandı.

Samsun'da dönerci dükkanında işyeri sahibini döner bıçağı ile yaralayıp para istediği iddia edilen müşteri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri ile işyeri sahipleri arasında kavga çıktı. Müşteri T.G.(20), işyeri sahibi H.A.'yı döner bıçağı ile sol elinden ve sol karın boşluğundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. T.G. bekçiler tarafından yakalanarak Gazi Polis Merkezine teslim edildi. İşyeri sahibi, T.G.'nin kendisinden para istediğini ve tartışma sonucu kavga çıktığını ileri sürdü. T.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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