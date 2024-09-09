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Samsun'da domuzlara karşı nöbet tutan şahıs tüfek kazasıyla yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan bir kişi, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ak (61) arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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