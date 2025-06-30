Samsun'da Dolmuşun Önünde Yaya ve Motokurye Kaza Yaptı

Samsun'da Dolmuşun Önünde Yaya ve Motokurye Kaza Yaptı
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Samsun'da dolmuştan inen bir yolcuya motosiklet çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun'da bulvar üzerinde duran dolmuştan inen yolcuya, motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100 yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay A. idaresindeki 55 D 0580 plakalı dolmuştan inen Özge G.'ye o sırada dolmuşun sağından geçmekte olan Doğukan U. idaresindeki 55 ALU 601 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye, motosikletiyle birlikte yere düşerek, yaya ise çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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