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Samsun'da Dolmuşun Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun'da Dolmuşun Çarptığı Yaya Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dolmuşun çarptığı yaya Güler C. hastaneye kaldırıldı, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da dolmuşun çarptığı yaya hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Y. idaresindeki 55 D 0556 plakalı dolmuş, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Güler C.'ye çarptı. Kazada yaralanan kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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