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Samsun'da Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası

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Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen ürünü göndermeyen dolandırıcı, mahkemece hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atan dolandırıcı, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden M.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden elektrikli bisiklet satan H.K. ile telefonla irtibata geçip parada anlaşarak şahsın verdiği IBAN numarasına 5 bin 750 TL para gönderdi. Bisikleti kargo ile göndereceğini söyleyen H.K. daha sonra M.A.'ya "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atıp telefonunu engelledi.

M.A.'nın şikayetçi olması üzerine H.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında H.K. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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