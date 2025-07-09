Samsun'da Dolandırıcılıktan 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Samsun'da sosyal medya üzerinden kahvaltı seti satışı yaparak dolandırıcılık yapan bir kişi, mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da sosyal medya üzerinden kahvaltı seti satış ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi, 3 yıl 4 ay hapis, 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da ikamet eden S.K. adlı kadın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gördüğü seramik kahvaltı seti satışı yapan ilanı veren kişi ile irtibata geçip bin 314 lira hesaba para gönderdi. Para gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan S.K., şikayetçi oldu. Olayla ilgili olayla ilgili S.Y. adlı kadın hakkında Samsun 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. S.Y., dolandırıcı suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN