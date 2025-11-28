Samsun'da Dolandırıcılıkla Gözaltına Alınan Yabancı Uyruklu Şahıs Antalya'dan Geldi

Samsun'da para çekmek için gittiği bankada hesabına bloke konulduğu öğrenince blokeyi kaldırmak için Antalya'dan Samsun'a gelen yabancı uyruklu şahıs, gittiği polis merkezinde dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve Suriye uyruklu İ.E.(29) para çekmek için gittiği bankada hesabına Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından bloke konulduğunu öğrenince otobüsle Antalya'dan Samsun'a gelerek durumu araştırmak istedi. Tekkeköy Polis Merkezine giden İ.E., neden hesabına bloke konduğunu öğrenmek istediği bir sırada Samsun'da ikamet edip internetten araç kiralamak isteyen bir kişinin 33 bin 400 lira parayı İ.E.'nin IBAN numarasına göndererek dolandırıldığı ve şikayette bulunması üzerine banka hesabına bloke konulduğu ortaya çıktı. Dolandırılan paranın hesabına gönderildiği için hakkında dolandırıcılık suçundan aranması bulunan İ.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından polis merkezinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmada İ.E.'nin Antalya ilinde de yine dolandırıcılık parasının hesabına gönderilmesi sonucu hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN