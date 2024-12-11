Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

Samsun'da Dolandırıcılık ve Diğer Suçlardan hüküm giymiş kişi yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılık ve Diğer Suçlardan hüküm giymiş kişi yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 11 ayrı suçtan toplam 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ç.G. polisin takibiyle yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 11 ayrı suçtan toplam 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahteçilik, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, bıçak ve diğer aletleri bulundurma, uyuşturucu madde kullanmak" gibi 11 ayrı suçtan toplam 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (30) polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ç.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
img

Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
img

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Instagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.