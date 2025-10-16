Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı
Samsun'da dolandırıcılık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 2 ayrı dolandırıcılık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (29), Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa