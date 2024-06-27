Samsun'da dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra İlçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra İlçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y. D. (24) isimli şahıs Mevlana Mahallesinde yakalandı.
Yakalanan şahıs asayiş bürodaki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN