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Samsun'da dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra İlçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra İlçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y. D. (24) isimli şahıs Mevlana Mahallesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs asayiş bürodaki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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