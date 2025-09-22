Haberler

Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında çıkarılan yakalama kararı ile cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurugökçe Mahallesi'nde ikamet eden S.K. (29) hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan S.K.'nin, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

