Samsun'da Dolandırıcılara Operasyon: 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Kişi Yakalandı
Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.E. ve T.T. isimli iki kişi, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan K.E. ve T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa