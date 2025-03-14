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Samsun'da Dolandırıcılara Operasyon: 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Kişi Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılara Operasyon: 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Kişi Yakalandı
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Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.E. ve T.T. isimli iki kişi, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla dolandırıcılık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan K.E. ve T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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