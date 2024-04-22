Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Dolandırıcı Polis ve Savcı Rolüyle Yabancı Uyruklu Kişiyi Soydu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı (28) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı" diyerek korkutup kandırarak Kavak ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne çağırdı. H.A. dolandırıcılara inanıp söz konusu iş yerinin önüne giderek, 20'li yaşlardaki şahsa 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları takip ve çalışma sonucu dolandırıcının bindiği ticari taksinin Malatya Hekimhan'da olduğunu tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışma sonucu ziynet eşyası ve paraları elden teslim alan İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B. (37), suça konu ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakalardı. Savcılık talimatıyla ticari taksi sürücüsü H.B. işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, İ.Y. ise polis ekiplerince Samsun'a getirildi. Gözaltına alınan İ.Y., polisteki sorgulamann tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title