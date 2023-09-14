Samsun'da doktoru rehin alan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da eşinin ölümünden ceza alan doktoru silahla rehin aldıktan sonra kaçan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, Atakum ilçesinde berbere giderken aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E.'nin kocası G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan polis tarafından 15 dakika içinde kurtarılırken, G.E. ise silahını atarak kaçtı.

Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. G.E., polisin 1,5 saatlik çalışması Atakum ilçesi Balaç mevkisinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E. ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti.