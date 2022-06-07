Samsun'da doğal gaz parlaması: 1 yaralı Samsun'da bir pide salonundaki fırında meydana gelen doğal gaz parlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Samsun'da bir pide salonundaki fırında meydana gelen doğal gaz parlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pide salonunda meydana geldi. Pide fırınında doğal gaz parlaması sonucu işçilerden A.Ö. yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ö. tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da doğal gaz parlaması: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.