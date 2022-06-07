Samsun'da doğal gaz parlaması: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da doğal gaz parlaması: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da doğal gaz parlaması: 1 yaralı

Samsun'da bir pide salonundaki fırında meydana gelen doğal gaz parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bir pide salonundaki fırında meydana gelen doğal gaz parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pide salonunda meydana geldi. Pide fırınında doğal gaz parlaması sonucu işçilerden A.Ö. yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ö. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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