Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı Samsun'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı SAMSUN - Samsun'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün tespiti ve deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında "terör örgütüne finansman sağlamak" suçundan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan F.A.'nin Samsun'daki adresi tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki F.A.'nın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DHKP/C şüphelisi F.A. yakalanarak gözaltına alındı. F.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa Balıkesir Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.