Samsun'da bir kadın denize atladı, yanından geçen amatör balıkçılar kadını olta ile balık tutarak kurtardı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da denize atlayan kadını olta ile balık tutan amatör balıkçılar kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Sevgi Gölü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağlayarak olta ile balık tutan vatandaşların yanından geçen S.Ö (34) adlı kadın denize atladı. Kadının sesini duyan amatör balıkçı Alparslan Ertemur ve amcası Celal Ertemur hemen yardıma koştu. Amca yeğen kadını sudan çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ö. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN