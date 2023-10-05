Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı. Cesedin kimin olduğu henüz belirlenemedi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı. Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekipler, erkek cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.