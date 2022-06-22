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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu Samsun'da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

SAMSUN - Samsun'da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan Şefik S.(63), kumsaldan 2 metre içeride denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Üzerinde giysileri bulunan ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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